Росгвардия сообщила о задержании стрелявшего в центре Санкт-Петербурга мужчины

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре Санкт-Петербурга из травматического пистолета вечером 4 марта. Главное управление (ГУ) Росгвардии по Петербургу сообщало, что в результате инцидента пострадали два человека. По информации 78.ru, ранения получили трое.

«Около 21:40 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками полиции на улице Щербакова был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 29-летний стрелок»,— говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии, задержанного доставили в территориальный отдел полиции. У него изъяли травматический пистолет Grand Power TQ 1 и аэрозольный перцовый баллончик с маркировкой «Боец».

Как уточняет 78.ru, инцидент произошел вчера вечером на улице Рубинштейна возле бара Boozy Street. По информации телеканала, мужчина выстрелил в спину администратору заведения после того, как тот сделал ему замечание. Нападавший ранил и сотрудника МЧС, который собирался применить газовый баллончик, чтобы успокоить мужчину. Пострадавшие были доставлены в Мариинскую больницу, где их прооперировали. Третьим пострадавшим, отмечает телеканал, стал проходивший мимо мужчина. Пуля попала ему в ногу.

Милена Костерева