Импорт добавил объема

Россия восстановила импорт до уровня трехлетней давности, это говорит о том, что Москва успешно обходит санкции Евросоюза и G7, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Брюсселе. По мнению собеседника агентства, нивелировать негативный эффект от ограничений помогают государства СНГ и Китай, которые поставляют необходимые западные товары и технологии через механизм реэкспорта. К примеру, до 2022-го Казахстан ввозил в Россию полупроводников на $12 тыс. в год, а по итогам последних 12 месяцев объем поставок вырос почти до $4 млн.

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Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает статистику позитивной: «Это значит, что у нас риск возникновения проблем с инвестициями, основными средствами и их воспроизводством отодвигается. При отсутствии должного количества высокотехнологичных товаров, от которых зависимы отрасли российской экономики, некоторые так в критической степени, сложно продолжать производство. И мы вынуждены будем, может быть, даже сократить производство из-за того, что просто не хватает промежуточных инвестиционных товаров.

Вместе с тем проконтролировать исполнение санкций в полном объеме невозможно в силу того, что необходим большой ресурс для того, чтобы мониторить всевозможные потоки.

Кроме того, многие производители из так называемых дружественных стран сами не в восторге от санкций и будут всячески пытаться найти пути выхода.

Я говорю прежде всего про более мелких игроков. Но, конечно, найдутся способы ужесточить эти условия».

Необходимость улучшить механизмы контроля за соблюдением ограничений признают и собеседники Bloomberg. Они, в частности, отмечают, что при существующей системе выявлять нарушения санкционного режима и штрафовать за них страны Евросоюза должны по отдельности, что усложняет процесс.

Впрочем, если западные государства не смогут остановить поставки своих товаров в Россию, растущая импортозависимость может оказаться для Москвы негативным фактором, отметил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Спрос на импорт — это и спрос на валюту. Естественно, что если спрос на импорт повышается, то это ослабляет рубль. Критично это работает? Пока некритично.

Но когда одновременно и экспорт сокращается в стоимостном выражении, то негативное влияние растущего импорта становится заметным. Но делать на этом вывод о том, что импортозамещение не работает, на мой взгляд, не очень правильно. Это не такой процесс, когда одно исключает другое. За первые девять месяцев рост инвестиций в основной капитал составил 5,9% в годовом выражении. В значительной мере он был обусловлен тем, что компании просто вынуждены были вкладываться в производство, импортозамещать выпадающие позиции. Так что и импортозамещение работает, и импорт растет».

Впрочем, пока говорить о технологической самостоятельности России не приходится. В 2020 году, до уровня которого якобы восстановился импорт, зависимость страны от иностранных товаров, по данным Росстата, составляла 49%.

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Иван Хорушевский