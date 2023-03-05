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Коммерсантъ FM
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Импорт добавил объема

О чем свидетельствует показатель ввоза товаров в Россию

Россия восстановила импорт до уровня трехлетней давности, это говорит о том, что Москва успешно обходит санкции Евросоюза и G7, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Брюсселе. По мнению собеседника агентства, нивелировать негативный эффект от ограничений помогают государства СНГ и Китай, которые поставляют необходимые западные товары и технологии через механизм реэкспорта. К примеру, до 2022-го Казахстан ввозил в Россию полупроводников на $12 тыс. в год, а по итогам последних 12 месяцев объем поставок вырос почти до $4 млн.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает статистику позитивной: «Это значит, что у нас риск возникновения проблем с инвестициями, основными средствами и их воспроизводством отодвигается. При отсутствии должного количества высокотехнологичных товаров, от которых зависимы отрасли российской экономики, некоторые так в критической степени, сложно продолжать производство. И мы вынуждены будем, может быть, даже сократить производство из-за того, что просто не хватает промежуточных инвестиционных товаров.

Вместе с тем проконтролировать исполнение санкций в полном объеме невозможно в силу того, что необходим большой ресурс для того, чтобы мониторить всевозможные потоки.

Кроме того, многие производители из так называемых дружественных стран сами не в восторге от санкций и будут всячески пытаться найти пути выхода.

Я говорю прежде всего про более мелких игроков. Но, конечно, найдутся способы ужесточить эти условия».

Необходимость улучшить механизмы контроля за соблюдением ограничений признают и собеседники Bloomberg. Они, в частности, отмечают, что при существующей системе выявлять нарушения санкционного режима и штрафовать за них страны Евросоюза должны по отдельности, что усложняет процесс.

Благодаря чему России удалось восстановить поставки товаров

Благодаря чему России удалось восстановить поставки товаров

Впрочем, если западные государства не смогут остановить поставки своих товаров в Россию, растущая импортозависимость может оказаться для Москвы негативным фактором, отметил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Спрос на импорт — это и спрос на валюту. Естественно, что если спрос на импорт повышается, то это ослабляет рубль. Критично это работает? Пока некритично.

Но когда одновременно и экспорт сокращается в стоимостном выражении, то негативное влияние растущего импорта становится заметным. Но делать на этом вывод о том, что импортозамещение не работает, на мой взгляд, не очень правильно. Это не такой процесс, когда одно исключает другое. За первые девять месяцев рост инвестиций в основной капитал составил 5,9% в годовом выражении. В значительной мере он был обусловлен тем, что компании просто вынуждены были вкладываться в производство, импортозамещать выпадающие позиции. Так что и импортозамещение работает, и импорт растет».

Как новые санкции США скажутся на ввозе гаджетов в РФ

Как новые санкции США скажутся на ввозе гаджетов в РФ

Впрочем, пока говорить о технологической самостоятельности России не приходится. В 2020 году, до уровня которого якобы восстановился импорт, зависимость страны от иностранных товаров, по данным Росстата, составляла 49%.

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Иван Хорушевский

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