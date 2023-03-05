Пермьстат: за год реальная зарплата в регионе уменьшилась на 2%

За январь-декабрь 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила в Пермском крае 52065 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 12,5%, реальная заработная плата уменьшилась на 2%. Об этом сообщает Пермьстат.

В 2022 году лидерами по росту среднемесячной начисленной заработной платы стали предприятия в области культуры, спорта, организации досуга (+53%), энергетики (+19,9%) и транспорта (+16%).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за декабрь 2022 года составила в регионе 74055 руб. По сравнению с декабрем 2021 года ее рост составил 14,3%. Реальная заработная плата в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 1,7%.