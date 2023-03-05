Больше 40 многоквартирных домов в Красноярске остались без холодной воды из-за аварии

В Октябрьском районе Красноярска после аварии на водоводе приостановлена подача холодной воды примерно в 40 многоквартирных домов, а также в школы, детские сады и около 20 улиц частного сектора.

По данным СГК, питьевую воду в отключенные дома подвозят по графику тремя автоцистернами. Там уточнили, что ремонтные работы осложняются тем, что над поврежденным водоводом проходят три трубы ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, из-за чего сложно было определить точное место порыва: «Чтобы сохранить герметичность этих труб, слесари вручную лопатами убирают с них грунт».

В Центральной диспетчерской службе городского хозяйства Красноярска обещают восстановить водоснабжение к 18:00 по местному времени.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев