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Коммерсантъ FM
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В Windows 11 появится новый микшер громкости

Microsoft тестирует новый микшер громкости в Windows 11 — он получит обновленный дизайн и станет более удобным. Опробовать его уже могут тестовые пользователи Windows 11 Insider Dev в сборке 25309.

Микшер сразу же с панели задач открывает доступ к разным аудиовыходам и позволяет быстро переключаться между источниками звука (динамиками, наушниками и другими), выбирать режимы пространственного аудио или регулировать громкость отдельных приложений — раньше для этого требовалось заходить в специальное меню. Теперь его можно открыть и сочетанием клавиш «Win + Ctrl + V».

В настоящий момент неизвестно, когда эта функция появится у всех пользователей — даже на канале для тестировщиков она пока доступна не всем.

Евгений Федуненко

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