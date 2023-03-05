В Удмуртии сотрудники салона сотовой связи уговорили пенсионерку не переводить деньги мошенникам

В поселке Игра сотрудники салона сотовой связи предотвратили хищение у пенсионерки 300 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, она пояснила полицейским, что ей позвонил незнакомый и, представившись сотрудником портала «Госуслуг», сообщил о попытке незаконной транзакции. Он уговорил пенсионерку оформить кредит на 300 тыс. руб. Женщина отправилась для этого в салон сотовой связи. Его сотрудники поняли, что пенсионерку пытаются обмануть мошенники и убедили ее не переводить им деньги.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.

Всего за сутки зарегистрировали 16 сообщений граждан о фактах хищения у них денег под предлогом защиты от незаконной транзакции. В трех случаях они перевели свои сбережения мошенникам через банкоматы или мобильное приложение, а затем обратились в банки для оформления кредитов, там сотрудники убедили их, что они имеют дело с мошенниками.