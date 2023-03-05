Холдинг «Город мечты» получил разрешение на строительство ЖК в Култаево

Девелоперский холдинг «Город мечты» получил разрешение на возведение жилого комплекса «Миниполис “Город мечты”» в Култаево. Разрешительная документация была выдана краевым минимуществом структуре застройщика ООО «СЗ — Миниполис Култаево Парк» 27 января. Совладелец холдинга Андрей Ляшков пояснил «Ъ-Прикамье», что общая площадь комплекса в Култаево составит 35 тыс. кв. м. Нынешнее разрешение выдано на возведение I очереди объекта в 10,2 тыс. кв. м продаваемых площадей.

По словам господина Ляшкова, компания уже приступила к строительству домов, объявлен старт продаж жилья в комплексе. «Миниполис “Город мечты”» разместится в коттеджном поселке «Южный ветер», на ул. Первоцветной, 107, и будет представлять собой комплекс четырехэтажных домов с детской и спортивными площадками. Стройка разделена на четыре очереди. Завершение I очереди запланировано на IV квартал 2024 года. Проектное финансирование строительства осуществляет банк «ДОМ.РФ».

Отметим, холдинг «Город мечты» занимается строительством жилья на территории Перми и Пермского края.