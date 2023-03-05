Университетский мост в Кемерове отремонтируют за 390 млн рублей

Управление городского развития администрации Кемерова объявило закупку для выбора подрядчика на капитальный ремонт Университетского моста через реку Большая Камышная. Начальная цена контракта – 390,4 млн руб.

Мост был построен в 1983 году, он четырехполосный, ширина мостового полотна – 21,5 м. По данным закупочной документации, капитальный ремонт подрядчик должен будет выполнить с апреля по ноябрь 2023 года.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 13 марта, подвести итоги планируется 15 марта.

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Илья Николаев