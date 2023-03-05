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Коммерсантъ FM
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В Огайо второй поезд за месяц сошел с рельсов

В округе Кларк на юго-западе Огайо с рельсов сошел грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Souther. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

«Примерно 20 из 212 вагонов поезда сошли с рельсов на пути через Спрингфилд. В компании заявили, что в результате схода с рельсов никто не пострадал, никаких опасных для окружающей среды материалов в вагонах не было»,— передает NBC Chicago.

3 февраля грузовой поезд компании Norfolk Southern Railway с высокотоксичными химическими веществами сошел с рельсов возле деревни Ист-Палестайн, Огайо, в результате чего токсичные вещества попали в окружающую среду. Жители деревни были эвакуированы.

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