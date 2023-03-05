Скончался переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев

Мурат Сасиев, с 2016 года работавший переводчиком в футбольном клубе «Локомотив», скончался на 48-м году жизни. Как сообщил главный тренер команды Михаил Галактионов, Мурат Сасиев умер во время сегодняшнего матча между «Локомотивом» и «Ростовом».

«Футбольный клуб "Локомотив" шокирован этой новостью, выражает глубокие соболезнования родным и близким Мурата Ирбековича и окажет им всю необходимую помощь и поддержку»,— говорится в пресс-релизе на сайте «Локомотива».

Мурат Сасиев владел шестью языками: английским, французским, немецким, испанским, португальским и итальянским. В клубе отмечают, что господин Сасиев ушел из жизни «после продолжительной болезни».