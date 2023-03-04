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В центре Рыбинска опора освещения рухнула на автомобиль

В Рыбинске Ярославской области штанги троллейбуса сошли с контактной сети и привели к падению опоры освещения на проезжую часть. Пострадал легковой автомобиль. О происшествии в социальных сетях сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Происшествие зарегистрировано вечером 4 марта на улице Крестовая в центре Рыбинска.

«Штанговые токоприемники троллейбуса сошли с контактной сети и потянули за поперечные растяжки. Опора освещения упала на проезжую часть, задев легковую машину. Никто из людей не пострадал. Сейчас на месте аварии работают городские службы и "Рыбинскэлектротранс". Аварию ликвидируют в ближайшее время»,— рассказал Дмитрий Рудаков.

Андрей Иванов

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