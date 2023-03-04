Артем Дзюба «Зениту» в помощь

В 18-м туре чемпионата России по футболу состоялись матчи с участием тройки лидеров. «Спартак» дома не сумел обыграть «Урал», добившись только ничьей — 2:2. Осечкой красно-белых воспользовался «Зенит», победивший в Санкт-Петербурге «Пари Нижний Новгород» — 3:0. Теперь он опережает их уже на восемь очков. И до десяти баллов вырос отрыв петербуржцев от «Ростова», который уступил «Локомотиву» со счетом 1:3. Причем хет-трик в этой встрече оформил экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Зенит и «Пари Нижний Новгород»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит и «Пари Нижний Новгород»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Субботнюю программу 18-го тура открывал «Спартак», который перед возобновлением чемпионата России называли единственным возможным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул. И красно-белым нужно было продемонстрировать свою состоятельность в непростом противостоянии с «Уралом». Это в начале сезона екатеринбуржцы раздавали очки направо и налево, а с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко превратились в кремень и выдали 13-матчевую серию без поражений во всех турнирах. В том же Кубке России они добрались до полуфинала верхней части сетки, недавно одолев «Ростов», и теперь их ждут там две встречи опять же со «Спартаком».

Москвичи ведь тоже в последнее время сложа руки не сидели, показывая стабильно высокие результаты и в чемпионате, и в Кубке, и даже в межсезонье. К тому же они удлинили и углубили состав, в который еще скоро должен вернуться Виктор Мозес, а Квинси Промес, даже пропустив все командные сборы, встал как влитой. Разве что отсутствовал из-за дисквалификации в матче с «Уралом» центральный защитник Георгий Джикия, и его заменил новичок Алексис Дуарте. Зато стали доступными нападающие Шамар Николсон и Александр Соболев, дисквалифицированные на кубковые игры.

Однако в дебюте «Спартак» был не похож на себя. Это не он прессинговал соперника, а его давили и накрывали прямо у штрафной площади. Да еще захромал и попросил замену Никита Чернов, так что центр обороны у красно-белых приобрел совсем экспериментальный вид. А в середине первого тайма Дуарте нарушил правила на Алексее Каштанове, и арбитр Виталий Мешков с помощью VAR назначил пенальти, который реализовал Рай Влут. Но постепенно «Спартак» все-таки разбегался, усилил давление на ворота и перед перерывом сравнял счет после удара Руслана Литвинова, который еще подкорректировал защитник «Урала» Мингиян Бевеев.

Второй тайм уже проходил с заметным игровым преимуществом столичного клуба, а забили ни с того ни с сего екатеринбуржцы. Хозяева любезно позволили Эрику Бикфалви замкнуть прострел Александра Юшина. Тем не менее они отквитали и второй гол, и вновь благодаря Литвинову, который изящно обыгрался с Промесом, а затем и с Кристофером Мартинсом, причем тот отдал передачу пяткой. Получилось динамично и красиво. Более того, красно-белые вырвались вперед, когда Соболев наказал за ошибку на выходе голкипера Илью Помазуна, который столкнулся с собственным защитником, но судья по каким-то причинам аннулировал взятие ворот. Видимо, ему показалось, что на вратаре фолил находившийся рядом Мартинс. Почему-то не разобрался в ситуации и VAR. Вероятно, потому, что Мешков свистнул за мгновение до того, как мяч залетел в сетку. В итоге грубая ошибка рефери стоила «Спартаку» двух важных очков. Правда, в самой концовке он едва не упустил даже ничью — выручил голкипер Александр Селихов, отразивший удар Юшина.

«Зениту» представился шанс сразу же увеличить отрыв от основного конкурента с шести до восьми очков и как минимум на ближайшее время прекратить разговоры о том, что в чемпионской гонке возможна интрига. Отметим, что лидер премьер-лиги презентовал нового центрального защитника — 19-летнего бразильца Роберта Ренана, которого выменяли у «Коринтианса» на нападающего Юри Алберто. Он появился в стартовом составе, несмотря на то что прибыл в расположение команды лишь 20 февраля, после того как выиграл чемпионат Южной Америки с молодежной сборной. Впрочем, было понятно, что «Нижний Новгород» вряд ли доставит много хлопот «Зениту» на «Газпром Арене».

Бразилец Малком, оформивший российский паспорт, уже на 12-й минуте идеально пробил со штрафного. Потом петербуржцы повозились с гостями и заработали пенальти, но Далер Кузяев зарядил выше перекладины, а еще ведь и Матео Кассьерра ранее попал в верхний каркас ворот с игры. Зато Малком на 47-й минуте не промахнулся и головой переправил мяч в сетку после навеса Андрея Мостового. Таким образом, с 14 голами он догнал лучших бомбардиров текущего первенства — Владимира Писарского из «Крыльев Советов» и спартаковца Промеса. Ну а до разгрома — 3:0 — дело довел Александр Ерохин, который тоже забил в бразильском стиле — крученым ударом внешней стороной стопы. С 45 очками «Зенит» упрочил свое по-прежнему безоговорочное лидерство.

«Ростов» мог лишь сохранить отставание в семь баллов от петербуржцев и на один опередить «Спартак», но для этого ему надо было побеждать «Локомотив». Да, железнодорожники провалили первую часть чемпионата, а на старте 18-го тура с ними уже поравнялись «Химки», занимающие предпоследнее, 15-е место, но в кубковом противостоянии со «Спартаком» красно-зеленые дали понять, что неплохо подготовились к весеннему отрезку сезона. Кроме того, они активно поработали на трансферном рынке, и аж пять новичков вышли на поле в Ростове-на-Дону с первых минут, включая Артема Дзюбу. С другой стороны, из-за дисквалификации они потеряли Антона Миранчука и Станислава Магкеева.

Команды быстро обменялись опасными моментами. Сначала Дзюба головой пустил мяч рядом со штангой, а затем Илья Лантратов с трудом парировал удар низом ростовчанина Хорена Байрамяна. Однако после этого возникла довольно продолжительная пауза, пока Сергей Пиняев за счет скорости и обводки не убежал один на один с Сергеем Песьяковым. Вратарь выиграл дуэль, но вскоре Пиняев сделал предголевой пас на Наира Тикнизяна, который уже ассистировал Дзюбе. Опытный нападающий умело действовал под воротами и вроде бы просто подставил ногу. Хозяева в ответ остро разыграли стандарт, когда Егор Голенков был очень близок к голу, а у «Локомотива» до перерыва могли еще отличиться Максим Глушенков и Иван Кузьмичев.

Во втором тайме гостей спасла штанга, когда вновь бил Байрамян. Но и Песьяков опять выручил «Ростов», когда на него выскочил Пиняев. А забил в результате все тот же Дзюба, который дождался ошибки соперника, подобрал мяч в штрафной и хладнокровно разобрался с голкипером. Причем на этом бывший форвард «Зенита» не успокоился, отметившись хет-триком в первом же матче после возвращения в чемпионат России. Дзюба оказался тут как тут после подачи Франсуа Камано и скидки Глушенкова. Естественно, исход этой встречи был предрешен, а Николай Комличенко лишь подсластил горечь поражения. Одержав победу — 3:1, «Локомотив» с 16 очками поднялся на 13-е место. Ростовчане же остались на третьей позиции с 35 баллами.

Александр Ильин