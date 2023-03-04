Глава Генштаба США Милли посетил с необъявленным визитом Сирию

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли посетил американскую базу в Сирии с необъявленным визитом. Во время визита он оценил почти восьмилетнюю миссию по борьбе с «Исламским государством» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ), а также соблюдение мер безопасности для ВС США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли (слева)

Фото: Phil Stewart, Reuters Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли (слева)

Фото: Phil Stewart, Reuters

Сопровождавшим его журналистам Марк Милли заявил, что, по его мнению, американские войска и их сирийские союзники, возглавляемые курдами, добились прогресса в обеспечении прочного разгрома ИГ. Оценивая важность миссии в Сирии, генерал связал ее с безопасностью США и союзников. «Если вы считаете, что это важно, тогда миссия стоила риска»,— заявил Марк Милли журналистам (цитата по Reuters).

Военная операция США и союзников в Сирии против ИГ началась в конце сентября 2014 года.

В конце февраля этого года подверглась ракетному обстрелу военная база США в Сирии. О пострадавших и разрушениях тогда не сообщалось.

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Мария Федотова