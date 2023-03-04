«Урал» и «Спартак» в 18 туре РПЛ сыграли вничью 2:2

Футбольный клуб «Урал» в мачте 18 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с московским «Спартаком». Матч проходил на стадионе «Открытие Арена» в Москве и закончился со счетом 2:2 (1:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матч между командами "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Урал» дважды выходил вперед, но москвичи каждый раз отыгрывались. Голы у «Урала» забили: Влут (29, с пенальти), Бикфалви (64). У «Спартака» дважды отличился Литвинов (45+4, 75)

«Надо отдать должное ребятам за то, что сражаются, играют с огромным желанием, играют всем сердцем»,— подвел итог встречи главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко.

«Урал» занимает 10 место, у него 22 очка. В 19 туре он сыграет 11 марта в Москве с «Торпедо».

Уральскому клубу еще предстоит сыграть с московским «Спартаком» в полуфинале «Фонбет» Кубка России. Сначала клубы встретятся в Москве 15 марта, а затем в Екатеринбурге 5 апреля.

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Николай Яблонский