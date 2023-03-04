«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), первом после зимнего перерыва. Прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене» встреча завершилась со счетом 2:2.

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Голы забили: Литвинов (45+4, 75) — Влут (29, пен.), Бикфалви (64).

В турнирной таблице «Спартак» занимает 2-ю строчку с 37 очками, «Урал» располагается на 10-й позиции с 22 очками.

В следующем туре «Спартак» в домашнем матче встретится с воронежским «Факелом» 11 марта, «Урал» 11 марта в гостях сыграет с московским «Торпедо».

Мария Федотова