Власти Перми вновь попытаются сдать в аренду «пирамиду»

В администрации Перми решают, как распорядиться зданием торгового центра в виде пирамиды на ул. Крисанова, 12в. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали в пресс-службе администрации города. Источник, знакомый с планами мэрии, пояснил, что администрация Перми скоро проведет конкурс по сдаче в аренду «пирамиды» на ул. Крисанова, 12в. Объект будет предназначен для торговли и общественного питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, ранее администрация Перми выиграла суды по изъятию ТЦ в виде пирамид по ул. Крисанова, 12в и 12б, в муниципальную собственность. «Пирамидой» на ул. Крисанова, 12в, владели предприниматели Александр Лев, Сергей Негашев и Евгений Берман, а также ООО «Ифинтех-1». ТЦ на ул. Крисанова, 12б, изъяли у Елизаветы Кириленко, дочери пермского бизнесмена Александра Кириленко.

Оба торговых здания муниципалитет изъял для сноса и расширения улицы Крисанова. Однако потом, до момента сноса, администрация решила временно сдать недвижимость в аренду. Весной 2022 года в результате аукциона здание на ул. Крисанова, 12б, называемое «малой пирамидой», арендовала компания «Кама-Урал» на один год и 11 месяцев. Сейчас обе «пирамиды» продолжают работать. В здании на ул. Крисанова, 12в, работает бургер-клуб «Ронни», в ТЦ на ул. Крисанова, 12б — различные магазины.