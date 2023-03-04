Выставка «Женщины эпохи оптимизма» открылась в Русском музее фотографии

В Русском музее фотографии открылась выставка «Женщины эпохи оптимизма», приуроченная к Международному женскому дню. В экспозиции представлено более 30 снимков советской эпохи, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«Мы открываем эту выставку в первые дни весны, в преддверии праздника 8 Марта. Нам хотелось показать образы женщин, вдохновлявшие советских фотографов, женщин той эпохи, когда все строили коммунизм и верили в счастливое будущее»,– сказала директор музея Вера Тарасова.

Фотографии для выставки были взяты из фондов музея и архива нижегородского фотографа Николая Мошкова. Некоторым работам экспозиции более 100 лет. Посетителям представят снимки, которые отразили начавшуюся в 1920-е годы эпоху оптимизма, когда представления о роли женщины в обществе начали меняться.

Выставка открыта до 5 апреля.

Елена Ковалева