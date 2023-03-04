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Коммерсантъ FM
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«Le Pigeon дарит ощущение праздника»

Дарья Цивина — о новом ресторане Антона Пинского

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, как в Le Pigeon модернизировали классические французские рецепты, а также о его уникальном торговом предложении.

Фото: Le Pigeon

Фото: Le Pigeon

Почти одновременно с французской брассери «Шануар» в Москве открылся еще один ресторан с французским прононсом — Le Pigeon, созданный совместными усилиями неутомимого ресторатора Антона Пинского и шефов Георгия Трояна и Антона Ковалькова. В отличие от «Шануар», Le Pigeon даже не пытается быть аутентичным, а смело модернизирует классические французские рецепты в угоду гламурной московской публике.

Если уж яйца «Мимоза» с домашним майонезом, то обязательно еще и с крабом, трюфелем или черной икрой. Если уж картофельный гратен, то в слоеном тесте «а-ля Веллингтон» и с белыми грибами в сливочном соусе. Если куриный паштет, то в заварном кольце по типу знаменитого пирожного «Пари-Брест» с венком из живых фиалок. А само пирожное «Пари-Брест» с фундучным пралине такое большое и сытное, что может заменить собой целый ужин.

В общем, Le Pigeon целенаправленно и точно работает на свою целевую аудиторию. Новое место вообще никак не связано с Францией и никаких ассоциаций с ней не вызывает, кроме разве что прекрасной антикварной посуды, закупленной в Париже на блошиных рынках. Зато Le Pigeon дарит ощущение праздника, который всегда с тобой. А в нынешних реалиях такое «уникальное торговое предложение» куда более востребовано, чем туманная перспектива «увидеть Париж и умереть». Так что стабильные выручки Пинскому и его новым компаньонам, как всегда, гарантированы.

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