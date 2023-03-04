В Белгородской области вырос спрос на поддержанные автомобили для военных

Население Белгородской области активно продает свои поддержанные автомобили для «военных нужд». Информацию об этом во время вчерашнего прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе эфира к главе региона обратилась местная жительница, которую взволновал тот факт, что военнослужащие все чаще приезжают в область и покупают поддержанные авто «для работы в Мариуполе». «Ничего страшного не вижу, самое главное, чтобы можно было ознакомиться с документами. Сделка должна проходить в соответствии с действующим законодательством»,- отметил господин Гладков. Он также посоветовал обратиться в полицию или к участковому, если понадобится проверка надлежащих документов.

Также в ходе эфира один из вопросов касался сложных условий пребывания раненных бойцов в госпитале. Губернатор заверил, что в последнее время ему не поступала информация о «больших проблемах» в медучреждении. Он подчеркнул, что сам неоднократно посещал госпиталь, который является объектом Министерства обороны РФ.

Кроме того, во время выступления Вячеслав Гладков пояснил, что перебои со связью в хуторе Рябики Валуйского городского округа связаны с его недавнем обстрелом со стороны Украины: «Пострадавших нет».

Мария Орех