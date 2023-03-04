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СК проводит проверку по факту пожара в Челябинске, где погибли два человека

В Челябинске следственные органы проводят проверку по факту пожара в многоэтажном доме, во время которого погибли девочка и женщина. По предварительным данным, возгорание началось из-за несоблюдения правил безопасности при использовании обогревателя, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Ъ-южный Урал», пожар произошел вечером 3 марта в квартире на восьмом этаже одного из домов на проспекте Победы. Сотрудники МЧС обнаружили там девочку 12 лет и женщину. Спасти их не удалось. По данным СК, девочке было 10 лет.

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