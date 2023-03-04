В двух детсадах Алнашского района Удмуртии отсутствовали оборудование для оказания доврачебной помощи воспитанникам

Прокуратура выявила нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в детских садах «Родничок» и «Березка» в селе Алнаши в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в медицинских кабинетах не было медицинского оборудования, необходимого для организации медосмотров и оказания доврачебной помощи воспитанникам.

Прокурор района внес руководителям дошкольных учреждений представления, однако нарушения не устранены. После этого прокурор обратился в суд, который эти требования удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.