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В двух детсадах Алнашского района Удмуртии отсутствовали оборудование для оказания доврачебной помощи воспитанникам

Прокуратура выявила нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в детских садах «Родничок» и «Березка» в селе Алнаши в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в медицинских кабинетах не было медицинского оборудования, необходимого для организации медосмотров и оказания доврачебной помощи воспитанникам.

Прокурор района внес руководителям дошкольных учреждений представления, однако нарушения не устранены. После этого прокурор обратился в суд, который эти требования удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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