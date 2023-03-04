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Коммерсантъ FM
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В США не менее 10 человек погибли из-за непогоды

Из-за сильного шторма, который принес в ряд штатов США град со снегом, погибли как минимум десять человек. Более 1,2 млн американцев лишились электроснабжения, сообщает телеканал CNN.

В Калифорнии, в частности, из-за сильного снега власти объявили чрезвычайное положение в 13 округах. В Техасе и Пенсильвании выпускали экстренное предупреждение из-за сильного ветра. В некоторых районах Калифорнии сугробы выросли до окон второго этажа.

По данным портала PowerOutage, электричество пропало у жителей семи штатов: Кентукки, Мичиган, Теннесси, Огайо, Пенсильвания, Западная Вирджиния и Алабама. В некоторых из них зафиксировали торнадо. Синоптики ожидают, что на выходных непогода усилится.

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