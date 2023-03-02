В Краснодаре на отлов и чипирование бездомных собак выделили 13,4 млн рублей

В Краснодаре заключили муниципальный контракт на сумму 13,4 млн руб. на содержание, отлов, чипирование, стерилизацию и вакцинацию собак. Это на 5,4 млн руб. больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего с начала года в городе уже отловили, чипировали и стерилизовали 618 собак. При этом ситуация с бездомными животными в Краснодаре остается проблемной. Количество таких собак выросло, а число законных инструментов, снижающих их популяцию, не изменилось. С начала года в полицию уже поступило 127 сообщений об укушенных собаками людей, около половины из них связаны с детьми. Но, по словам начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко, не все они касаются бездомных животных. Для решения проблемы мэрия инициировала встречу представителей всех заинтересованных сторон.

Первый зампредседателя комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма ЗСК Андрей Булдин сообщил, что сейчас рассматривается возможность ужесточения правил содержания домашних животных. Новые меры должны полностью переложить ответственность за содержание домашних животных на их владельцев. Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун отметил, что решить проблему моментально невозможно, поскольку законодательство стало более гуманно к бездомным животным.

«Нужно определить четкие критерии агрессивности. Это поможет нам и подрядчику в работе. На сегодняшний день эта максимально субъективно. Когда категории будут определены, у нас будет возможность определить степень угрозы для общества», — отметил Сергей Сторчун.

Сейчас в мэрии Краснодара разрабатывают постановление, которое определит места для выгула домашних собак. Также в документе пропишут места, в которые запретят возвращать бездомных животных после процедур.

В Краснодаре проектируют приют на 238 собак в поселке Березовом. Впервые о его строительстве стало известно в июле 2020 года. На работы город запросил из регионального бюджета 80 млн руб. Полная стоимость строительства учреждения год назад оценивалась в 134 млн руб. В августе 2022 года стало известно, что проект приюта пройдет повторную экспертизу.

Татьяна Ручкина

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