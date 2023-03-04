«Роза Хутор» и МегаФон запустили уникальную для России горнолыжную трассу

#ЛУЧШИЕГОРЫРОССИИ и МегаФон Оператор №1 представили горнолыжную трассу в формате Fun Cross Park, которая получила название «Трасса №1 от Оператора №1». В рамках проекта часть одной из действующих трасс на Северном склоне («Ванкувер») была переоборудована в полноценную фан-кросс трассу.

Эта первая подобная трасса в горном кластере Сочи. В ее проектировании приняли участие опытные специалисты, которые занимались подготовкой олимпийских трасс Сочи-2014. Спортивно-развлекательное сооружение такого типа и масштаба — редкость для российских горнолыжных курортов. Оно отличается широкой функциональностью, вариативностью использования и оригинальным инженерным решением. Длина трассы составляет 600 м, ширина — до 20 м. Для ее создания потребовались месяц подготовительных работ и 30 000 куб. м снега.

Как отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов: «При создании фан-кросс трассы мы с коллегами из МегаФона использовали самые прогрессивные подходы. Ее геометрия рассчитана таким образом, что она может использоваться как для проездов на скорость по пересеченной трассе (кросс), так и для повышения уровня катающихся в преодолении неровностей и волн. В то же время может стать фристайл-трассой для выполнения прыжковых трюков или просто развлекательно-прогулочной, что и дает ей обозначение "фан". Наличие подобной трассы весьма разнообразит катание, и наши гости, любители сноуборда и горных лыж, получат новые навыки и самые яркие впечатления. Для нас очень важно предоставить им такую возможность».

Трасса предназначена для лыжников и сноубордистов разных профилей и уровней, а также идеально подойдет для фан-катания. Опытные райдеры, любящие драйв и риск, смогут использовать ее для проезда на скорость. Любители трюков — для прокачки прыжковых элементов. Начинающим райдерам трасса будет полезна в качестве тренировочного спота для оттачивания навыков работы с рельефом. Для безопасного катания в первую очередь необходимо ознакомиться с правилами поведения на этой трассе, которые размещены на стартовой площадке.

«Трасса №1 является частью большого стратегического партнерства курорта "Роза Хутор" и МегаФона, которое соединяет в одном проекте спорт, развлечения и технологии. Мы рассматриваем запуск уникальной трассы как инвестицию в развитие горнолыжного спорта и технологичный ответ на запрос тех, кто любит активный отдых на склонах. Рассчитываем, что это станет дополнительным толчком для популяризации внутреннего туризма»,— Ольга Бабкина, руководитель направления по традиционным медиа, спонсорству и партнерству МегаФона.

В настоящий момент «Роза Хутор» обладает самой большой в России зоной для катания — 105 километров трасс, которые обслуживаются 32 современными подъемниками. Любителям горных лыж и сноубордов доступны 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и т. п.

Кроме спортивно-развлекательной составляющей, фан-кросс трасса несет и практическую миссию. В случае ухудшения погодных условий и закрытия участков трасс на верхних уровнях гости курорта смогут интересно провести время на этой трассе.

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