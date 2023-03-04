Количество самозанятых в Тюменской области за год выросло на 75%

Число самозанятых в Тюменской области за год выросло на 75%, сообщили в департамента инвестполитики Тюменской области. По данным департамента, на сегодняшний день в региона

сами на себя работают более 78,3 тыс. человек. По подсчетам — это каждый 20-ый житель. Год назад зарегистрированы были 45,1 тыс. человек. В целом по России число самозанятых превысило 7 млн человек.

«Есть два момента, которые обуславливают рекордный рост самозанятости в нашем регионе. Это стремление людей к развитию, часто тюменцы кардинально меняют профессию, ритм жизни и уровень дохода, уходя в свое дело. И это весомый качественный показатель бизнес-климата, что столько граждан чувствуют уверенность в силах и востребованность своей продукции и услуг, ведь у нас ежедневно по 80 человек принимают для себя решение стать самозанятыми», — прокомментировал директор департамента Антон Машуков. В качестве второго решающего фактора господин Машуков отметил простое администрирование, а именно сервис «Мой налог».

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