Китай в 2023 году увеличит расходы на оборону

В бюджете Китая на 2023 год предусмотрен рост расходов на оборону, сообщил официальный представитель сессии Всекитайского собрания народных представителей Ван Чао. Точные цифры он не назвал, но заявил, что увеличение расходов связано «с необходимостью реагировать на сложные вызовы в области безопасности», с которыми сталкивается Китай, передает «Интерфакс».

Официально сессия стартует завтра, 5 марта, и продлится восемь дней, до 13 марта. В работе сессии будут участвовать 2977 делегатов. Они должны в числе прочего заслушать и утвердить проект центрального и местных бюджетов на 2023 год, а также избрать председателя, вице-председателя КНР и нового премьера Госсовета КНР.

В 2021 году оборонный бюджет Китая вырос на 6,8% в годовом исчислении, до $209 млрд. В 2022-м он увеличился на 7,1%, достигнув $229,5 млрд.

В начале года глава командования воздушной мобильности ВВС США Майк Минихан предсказал прямое столкновение с КНР в 2025 году. Американские конгрессмены назвали прогноз заслуживающим доверия. В Китае призыв готовиться к войне сочли «провокационным», предупредив, что раздувание «китайской угрозы» вызовет рост напряженности.

Подробности — в публикации «Ъ» «США себя китайско предупредили».

Лаура Кеффер