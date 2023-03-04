Глава ИКАР заявил о рекордном уровне микотоксинов в российской кукурузе

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе заседания «Росптицесоюза» сообщил, что в российской кукурузе сезона 2022–2023 годов содержание микотоксинов «побивает все возможные и невозможные рекорды», передает газета «Ведомости».

Микотоксины — природные загрязнители зерна злаковых, бобовых, семян подсолнечника, а также овощей и фруктов. Они могут образовываться под действием развивающихся в продукции микроскопических грибов. Микотоксины создают риски для здоровья скота и птицы.

По словам господина Рылько, повышенный уровень микотоксинов в кукурузе вызван сложностями с уборкой урожая в центре страны, Поволжье и Западной Сибири. Он заявил, что кукуруза из-за неблагоприятных погодных условий долго оставалась на полях. Ее много, но с ней серьезные проблемы, добавил глава ИКАР.

Представитель Россельхознадзора сообщил газете, что высокая концентрация микотоксинов зафиксирована в Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях. При этом он отметил, что Центр оценки качества зерна (подведомствен Россельхознадзору) обнаружил снижение объема выявлений микотоксинов на 27%.

Представитель Минсельхоза подтвердил изданию, что в прошлом году уборка урожая кукурузы проходила в ряде регионов в неблагоприятных погодных условиях.

По данным Росстата, сбор кукурузы в 2022 году снизился с 15,2 млн т, до 11,8 млн т. 5 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за переувлажнения почвы не были убраны с полей подсолнечник, кукуруза и соя.

Эрдни Кагалтынов