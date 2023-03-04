Застройщик пермского аквапарка обновит бизнес-план проекта

Застройщик пермского аквапарка «АкваПермь» ведет работу по обновлению бизнес-плана и финансовых показателей проекта. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали в Фонде развития Пермского края, который тоже участвует в реализации проекта аквапарка. ООО «АкваПермь» готовит документы для подачи заявки на присвоение проекту статуса приоритетного инвестиционного. Кроме того, компания уточняет параметры поставки импортного оборудования для аквапарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

В конце 2022 года АО «Фонд развития Пермского края» и иркутское ООО «Востоксвязь» учредили совместное ООО «АкваПермь», которое займется строительством аквапарка в краевом центре. Изначально объект планировалось возвести полностью за счет региона, затем власти решили привлечь частного инвестора. Сейчас вновь не исключается частичное финансирование строительства из бюджета.

Аквапарк планируется построить на ул. Калинина, 84. Предполагается, что он будет возводиться в несколько этапов и включать в себя крытый всесезонный аквапарк с термальной зоной и СПА, отель, торгово-развлекательный центр. Завершить проектирование предполагается в декабре 2023 года, запуск объекта запланирован в 2026 году, рассказывали в пресс-службе ФРПК в минувшем декабре. Сумма предполагаемых инвестиций в строительство аквапарка на данный момент не определена