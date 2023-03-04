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Коммерсантъ FM
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Российский боксер Гассиев победил американца Бэлогана

Мурат Гассиев, бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в супертяжелом весе, завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA, одержав победу над американским боксером Майком Бэлоганом.

Поединок прошел в Ереване, российский спортсмен выиграл техническим нокаутом во втором раунде. Это 30-я победа в карьере Мурата Гассиева.

Он потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA после проигрыша украинцу Александру Усику в 2018 году. В августе 2022 года Мурат Гассиев победил американца Карлоуса Уэлча и завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента. 1 марта спортсмен получил армянское гражданство.

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