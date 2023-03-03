Производитель дронов DJI отрицает продажу своей продукции на AliExpress

У крупнейшего мирового производителя потребительских дронов Da-Jiang Innovations (DJI) нет официального магазина на торговой площадке AliExpress. Об этом РБК сообщила старший менеджер компании по коммуникациям Вероника Шольц. Накануне, 2 марта, сообщалось, что AliExpress запретила продажу российским пользователям продукции DJI.

«Компания DJI приостановила всю коммерческую деятельность в России с 26 апреля 2022 года. У DJI нет официального магазина на AliExpress, поэтому мы не можем предоставить никакой информации относительно платформы AliExpress»,— сказала Вероника Шольц.

2 марта стало известно, что при попытке зайти на страницу DJI на сайте AliExpress появляется надпись «такой страницы нет». Служба поддержки DJI заверяла, что компания не продает свою продукцию в Россию и не предоставляет услуги российским пользователям. Приложение для управления дронами DJI Fly оказалось удалено из российского AppStore. В DJI допустили, что после ухода компании с российского рынка продажи дронов в РФ могли осуществляться через параллельный импорт.

DJI основана в 2006 году, ее головной офис находится в китайском городе Шэньчжэнь. Компания производит мультикоптеры, микроконтроллеры и видеооборудование. В апреле компания приостановила деятельность в России, объяснив такое решение «переоценкой требований» соответствия рынку.

Лусине Баласян