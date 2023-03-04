Погнали за третьей

В воскресенье в Бахрейне пройдет первая гонка чемпионата мира «Формулы-1» 2023 года. Второй после перехода на нынешний технический регламент сезон, похоже, в главном мало будет отличаться от первого. Готовиться надо все к тому же безоговорочному доминированию Макса Ферстаппена, нацеленного на третий подряд титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nir Elias, Reuters Фото: Nir Elias, Reuters

Год назад старта сезона болельщики наверняка ждали с особым нетерпением. Еще свежи были воспоминания о безумной, даже скандальной концовке первенства 2021 года (Макс Ферстаппен только на последних минутах решающего этапа отнял титул у Льюиса Хэмилтона), массу надежд на непредсказуемую перетасовку устоявшейся иерархии давал новый технический регламент, так что многие ждали какой-то уж совсем выдающейся борьбы за титул. На деле же, если не считать некоторых сложностей на старте сезона, все свелось к тотальной, непререкаемой, железобетонной гегемонии Ферстаппена. Голландец выиграл 15 из 22 гонок сезона (это рекорд, который еще не скоро удастся улучшить) и стал недосягаемым для преследователей уже за четыре этапа до финиша. Хотя фактически недосягаемым он был уже к концу августа, когда обеспечил себе отрыв почти в сотню очков.

Очевидно, что преимущество в технике, каковым блестяще пользовался Ферстаппен, не берется из ниоткуда и не исчезает в один миг. Если вспомнить растянувшуюся на восемь лет эру доминирования Mercedes, тоже начавшуюся после кардинальных перемен в техническом регламенте, то окажется, что вровень с немецкими машинами тот же Red Bull сумел встать только в уже упомянутом 2021 году. Так что если кто и надеялся на то, что зимой конкуренты «быков» придумают, как их победить, то делал это, скорее всего, в режиме «а вдруг!». Однако, как показывают предсезонные тесты, состоявшиеся в Бахрейне в конце февраля, никакого «вдруг» ожидать не приходится. У Red Bull по-прежнему самая быстрая машина. В сочетании с талантом Ферстаппена это высочайшая вероятность завоевания голландцем третьего подряд титула. Неудивительно, что, например, Bwin котирует Ферстаппена с коэффициентом 1.60 против 5.0 на Хэмилтона и лидера Ferrari Шарля Леклера. Отрыв действующего чемпиона, как видно, более чем трехкратный.

Уверенность в том, что все будет хорошо, чувствуется и в высказываниях гонщиков Red Bull. В автоспорте принято, чтобы не расстраивать спонсоров, говорить что-то бессмысленно-позитивное («команда проделала огромную работу», «у нас хороший потенциал», «сезон долгий», «мы подготовили пакет обновлений и очень рассчитываем на него» и т. д.). И в целом и Ферстаппен, и второй номер «быков» Серхио Перес этой схемы придерживаются. Но после тестов в Бахрейне они все же не смогли удержаться и не отметить, что тесты прошли отлично, все получается, машина хороша и гораздо быстрее прошлогодней.

Понятно, что пара тестовых дней не дает полной картины и в принципе какие-то сюрпризы возможны. Но все же как-то наивно делать ставку на то, что, скажем, в Ferrari или в Mercedes намеренно скрывали свою истинную скорость. Это просто не имеет смысла. Больше того, это вредно, поскольку банально лишает команду возможности узнать собственный потенциал (тесты, напомним, нельзя проводить, когда вздумается, бахрейнская сессия вообще была единственной перед стартом сезона). Так что пессимизм, читающийся в высказываниях, скажем, Хэмилтона, скорее всего, ненаигранный, несмотря на всю любовь семикратного чемпиона мира сетовать на судьбу. В частности, он говорил, что пока его машина не так быстра, как следовало бы, и признавался, что не знает, как она покажет себя в первой гонке сезона. Шеф Mercedes Тото Вольф высказался откровеннее, заявив, что у машины есть проблемы с надежностью (а еще она скользит в поворотах и нормально, хотя и все равно медленнее Red Bull, едет только на самом мягком составе резины), а также, что на данный момент Mercedes выступает в роли догоняющего. Возможно, через несколько гонок что-то изменится (издание Gazzetta dello Sport сообщает, что текущая версия Mercedes вовсе не окончательная и через несколько этапов она сильно изменится). Что это даст, пока неясно. Как считает чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон, именно неопределенность относительно перспектив машины удерживает Хэмилтона от продления контракта с Mercedes. Соглашение истекает по завершении сезона, и, как полагает Баттон, его соотечественник не просто так подвергает себя риску взвыть от постоянных вопросов о контракте. «Вопросы будут задавать, его это будет бесить, а единственная причина отсрочки в том, что он хочет понять, на что способен Mercedes»,— уверен Баттон.

Не слишком оптимистично настроен и лидер Ferrari Шарль Леклер. Прошлый сезон он начал блестяще, выиграв две из трех стартовых гонок, но потом дела у «Скудерии» пошли по нисходящей. То машине не хватало темпа, то подводила техника, то команда вдруг начинала выдумывать решения, которые, может, кому-то и казались хитрым планом, но по факту не срабатывали и ставили в тупик даже гонщиков итальянской «конюшни». Все это стоило работы боссу Ferrari Маттиа Бинотто. Его место занял Фредерик Вассёр, и многочисленным фанам «Скудерии» остается надеяться, что он наведет порядок в стане красных. Ну а пока, как отметил Леклер, машина получилась быстрой, но на прямых. В поворотах возникают проблемы. Плюс еще нужно найти правильные настройки, да и стиль управления пришлось поменять.

Фредерик Вассёр добавил еще, что не стоит делать выводов по одному только Гран-при Бахрейна, что все может измениться. И это правда. Например, не стоит удивляться, если тот же Ферстаппен вдруг не победит в Бахрейне. Он там вообще никогда не побеждал. Не его это пока трасса. Но за 23 предстоящих этапа у голландца будет масса шансов набрать чемпионское количество очков.

Александр Петров