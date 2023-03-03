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«Росагролизинг» готов предоставить аграриям Чувашии технику на 4,7 млрд рублей

«Росагролизинг» предварительно одобрил лимиты финансирования 146 аграриям Чувашии на общую сумму около 4,7 млрд руб., сообщил генеральный директор компании Павел Косов в ходе визита в республику. Он отметил, что эта сумма является рекордной для региона.

В настоящее в числе контрагентов «Росагролизинга» в Чувашии 101 сельхозтоваропроизводитель. В 2022 года они приобрели в лизинг 12 единиц техники на сумму 87,5 млн руб. С начала 2023 года – 15 единиц на сумму 65,1 млн руб.

Павел Косов отметил, что сельхозмашины предоставляются по льготной программе «Росагролизинга», а также на условиях региональной программы субсидирования приобретения техники.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"

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