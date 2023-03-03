Чувашия намерена расширить площади выращивания хмеля до одной тысячи га

Чувашия рассчитывает стать центром компетенций в хмелеводстве и намерена расширить площади под культурой, являющейся сырьем для пивоварения, до 1 тыс. га. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев на встрече с прибывшим республику генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.

«В настоящее время разработана стратегия развития хмелеводства, формируются «дорожные карты» по созданию научно-лабораторной инфраструктуры, закладке маточников чистосортного посадочного материала»,— цитирует Олега Николаева его пресс-служба.

Кроме того, по его словам, АО «Техмашхолдинг» разработало 3D-модель отечественного хмелеуборочного комбайна с целью освоения его производства. Первые заводские испытания машины планируется провести в июле 2023 года. Серийное производство может составить 5-10 комплексов по уборке и сушке хмеля в год

Также на базе Чувашского государственного аграрного университета создан научно-технический центр с участием «Техмашхолдинга» и концерна «Тракторные заводы».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"