В Татарстане от полиомиелита привиты 99,8% детей

В Татарстане в настоящее время 99,8% детей привиты от полиомиелита, сообщили «Ъ-Казань» в региональном управлении Роспотребнадзора.

От дифтерии «охват профилактическими привками» составляет 100%, от столбняка – 99,4%, коклюша – 99,8%, кори – 99,4%, эпидпаротита – 99,9%, пневмококковой инфекции – 99,4%.

«В Республике Татарстан поддерживается вакцинация против инфекционных заболеваний детей в пределах регламентированного уровня, то есть не менее 95% от плана»,— отметили в ведомстве.

Как писал «Ъ», в Дагестане сейчас «напряженная эпидситуация», связанная со снижением охвата прививками из-за отказа родителей.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"