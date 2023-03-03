Обвиненных в жестоком убийстве сыновей сестру и брата могут отправить в психбольницу в Воронежской области

Дошло до суда резонансное уголовное дело о жестоком убийстве детей семи и восьми лет в селе Терновка в глубинке Воронежской области. В преступлении обвинены молодая мать двух мальчиков и ее брат. Следственный комитет России (СКР) счел обвиняемых психически невменяемыми и считает, что наказанием для них должно стать принудительное лечение. Об этом сообщили в воронежском управлении СКР, которое вело расследование.

В окончательной редакции 28-летней женщине и ее 32-ленему брату предъявлено обвинение в убийстве «с особой жестокостью в состоянии невменяемости» двух малолетних (п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — смертная казнь, замененная пожизненным лишением свободы. Однако к женщинам, по российскому праву, пожизненное заключение не может быть применено.

По версии следствия, 21 апреля 2022 года в квартире в Терновке пьяные сестра и брат убили двух мальчиков, «будучи недовольными их поведением» и «на почве личных неприязненных отношений к ним». Семилетнего ребенка утопили в ванной. Восьмилетнего забили многочисленными ударами молотком по голове.

СКР и прокуратура направили материалы уголовного дела в суд «для применения принудительной меры медицинского характера». Отмечается, что расследование по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было на контроле центрального аппарата ведоства.

«Согласно заключениям комплексных судебных психолого-психиатрических комиссий, женщина и ее брат страдают хроническим психическим расстройством. В момент совершения уголовно наказуемого деяния они не могли осознавать фактический характер своих действий»,— пришли к выводу в СКР

Из-за убийства мальчиков также было возбуждено уголовное дело о халатности местных чиновников, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ, до семи лет лишения свободы). В СКР считают, что к трагедии привело в том числе «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками органов системы профилактики».

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте