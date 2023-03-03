Мэр Ярославля стал президентом Союза городов Золотого кольца

Мэр Ярославля Артем Молчанов был избран президентом Союза городов Золотого кольца, сообщили в региональном правительстве. В сообщении Союза отмечается, что такое решение единогласно приняли главы городов, входящих в состав Золотого кольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«На посту президента приложу максимум усилий для развития Союза городов Золотого кольца. Будем вместе с городами Союза создавать и реализовывать новые интересные проекты, которые привлекут еще больше туристов на самый известный маршрут в России»,— сказал господин Молчанов.

Участие в собрании приняли главы городов маршрута: Ярославля, Ростова, Владимира, Иванова, Суздаля, Костромы, Сергиева Посада.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прошлым президентом Союза городов Золотого кольца был экс-мэр Ярославля Владимир Волков.

С 1967 года в Золотое кольцо входят девять городов России. В 2017 году по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова был создан Союз городов Золотого кольца. В Ярославской области расположены четыре города Золотого кольца: Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич.

Алла Чижова