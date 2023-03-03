Минкульт будет индивидуально переводить народных артистов Украины в народных артистов России

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов («Единая Россия») сообщил, что вопрос о переводе звания народного артиста Украины в народного артиста РФ будет решаться индивидуально. На закрытом заседании комитета по культуре с министром культуры РФ Ольгой Любимовой обсуждались в том числе вопросы, связанные с новыми территориями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шолохов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Шолохов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Автоматически перевести (народного артиста Украины.— “Ъ”) в звание народного артиста России — это будет и несоразмерно немножко, потому что речь идет о регионах размером с обычный субъект РФ, это более регионального уровня, хотя это, естественно, относится не ко всем уровням»,— рассказал «РИА Новости» господин Шолохов, отметив, что такие моменты требуют индивидуальных решений.

Автоматически сделать народным артистом России человека, вообще для России неизвестного, было бы неправильно, этот момент будет обсуждаться на уровне Минкульта, заявил депутат Госдумы. Также вопрос присвоения звания можно было бы рассматривать на региональном уровне, отметил Александр Шолохов. По его словам, для перевода в звание народного артиста РФ, возможно, будет применяться не такая длительная процедура, как обычно, однако необходимые согласования должны быть пройдены. Процесс перевода он сравнил с переаттестацией.

Почетное звание «Народный артист РФ» присваивается, как правило, не ранее чем через десять лет после присвоения почетного звания «Заслуженный артист РФ» или «Заслуженный деятель искусств РФ». Звание «Народный артист РФ» присваивается указом президента России. Подразумевается, что звание «Народный артист РФ» предполагает наличие соответствующего гражданства.

Ратификация договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ была утверждена в начале октября 2022 года. До 1 января 2026 года для этих территорий действует переходный период.

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Мария Федотова