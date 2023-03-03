Синоптики предупредили о сильных осадках на Кубани

Из-за прохождения фронтальных разделов через территорию Краснодарского края ожидается смена погодных условий. Как сообщает Краснодарский ЦГМС, на Кубани пройдут сильные осадки.

4 марта в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь, мокрый снег, снег, в южной половине региона местами ожидаются сильные осадки. Ветер составит 4–9 м/с, утром и днем он будет местами с порывами до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3°, днем 4…9°; в горах ночью 0…-5°, днем 0…+5°.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, в Туапсинском районе умеренный. Ветер составит 6–11 м/с, днем местами до 12–14 м/с, во второй половине дня порывы усилятся до 17 м/с. Температура воздуха ночью будет 2…7°, днем 7…12°.

В Краснодаре ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер составит 4–9 м/с, днем он усилится до 6–11 м/с. Температура воздуха ночью +1…-1°, днем 6…8°.

Татьяна Ручкина

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