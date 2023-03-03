В Брянской области районные власти выделят семьям погибших при нападении диверсантов миллион рублей

Семьи раненных во время нападения группы диверсантов на села Сушаны и Любечане Брянской области получат 500 тыс. руб. от администрации Климовского района, семьи погибших — 1 млн руб.

«Подписано распоряжение губернатором Брянской области о выплате компенсаций гражданам, получившим вред здоровью, в размере 500 тыс. руб., семьям погибших — в размере 1 млн руб.»,— говорится в сообщении администрации.

2 марта группа диверсантов с Украины проникла на территорию двух сел в Брянской области: в итоге погибли двое мужчин, был ранен один мальчик десяти лет. Ответственность за нападение взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», воюющие на стороне ВСУ. ФСБ ведет разминирование территории района.

Подробнее о нападении — в материале «Ъ».

Анастасия Ларина