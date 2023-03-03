ЖК NOVELLA — победитель конкурса ТОП ЖК — 2023

В этом году в конкурсе участвовали 1513 номинантов. Оценку проводило жюри из независимых экспертов по 133 параметрам. Победа в ТОП ЖК свидетельствует о высочайших потребительских качествах жилого комплекса.

ЖК Novella продемонстрировал комфортный формат городского жилья, место, где удобно жить, удаленно работать, отдыхать, заниматься спортом, воспитывать детей.

Высокие баллы комплекс получил за:

Придомовую территорию площадью 1,4 га, состоящую из четырех зон: для прогулок и работы, самых ярких фотографий, спорта и детских развивающих игр.

Спортивный кластер: мини-футбол, баскетбол, волейбол и крытая площадка с уличными тренажерами.

Парковую территорию с аллеей, увитой вьющимися растениями, рядом площадки с интерактивными игровыми комплексами, помогающими развивать детскую моторику, ловкость, смелость и логическое мышление.

Удобные планировки и увеличенные оконные проемы.

Улучшенную облицовку фасадов, индивидуальный дизайн подъездов, наличие холла для гостей и мест для хранения колясок и велосипедов.

Жилой комплекс Novella — комфорт в каждой детали. Краснодар, микрорайон Энка, ул. Питерская 40.

Инвестиционный холдинг AVA Group, основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодар. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ — Москва, Сочи, Анапа, Ростов, Новороссийск, Норильск, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск. Начиная свою деятельность как девелопер сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику, цифровизацию. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, общественной жизни городов присутствия.

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