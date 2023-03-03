Росгвардия задержала в Московском районе пешехода, бросавшегося на машины

Сотрудники Росгвардии задержали в Московском районе Санкт-Петербурга мужчину, который бросался на машины посреди проезжей части. Инцидент произошел вечером 2 марта в вечерний час пик, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны на проспекте Космонавтов увидели мужчину, который бегал по дороге, бросался к проезжавшим автомобилям и в целом вел себя неадекватно. Внешне у него наблюдались признаки наркотического опьянения, отметили силовики. Мужчину доставили в 33-й отдел полиции.

Отметим, что за последнее время подобные инциденты происходили рядом с площадью Восстания и на Свердловской набережной.

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