В конце лета на базе казанской горбольницы №7 откроется новый перинатальный центр

В конце лета в Казани планируют открыть новый перинатальный центр на базе горбольницы №7. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Данный центр станет головным учреждением для всей акушерско-гинекологической службы города. Для объекта специально строят отдельное семиэтажное здание, его площадь составит свыше 20 тыс. кв. м. Там будут размещены 120 коек, включая 80 коек в акушерском стационаре круглосуточного пребывания.

Кроме того, корпус будет состоять из шести родильных залов и четырех операционных.

"Ъ-Казань"