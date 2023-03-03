В Лабинске тепловоз снес выехавшую на пути иномарку

В Лабинске тепловоз снес иномарку, выехавшую на железнодорожные пути. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 3 марта в 9:30 на улице Владимирская, 171. Предварительно, водитель Opel Astra 1968 года рождения двигался по улице Революционной со стороны Первой Конной в сторону регулируемого железнодорожного переезда без шлагбаума. При обгоне, нарушая требования дорожной разметки, он выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В итоге он столкнулся с тепловозом.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

Татьяна Ручкина

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