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Коммерсантъ FM
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СКР Забайкалья проводит проверку по факту возможного разлива медицинских отходов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю сегодня, 3 марта, организована доследственная проверка по фактам разлива, предположительно, медицинских отходов из канализационного коллектора в городе Могоча вблизи Центральной районной больницы. Как отмечается в сообщении ведомства, по результатам проверки фактов, распространенных ранее в региональных СМИ, будет принято соответствующее процессуальное решение.

«Следователи СК проверят, насколько соответствуют действительности распространенные сведения. Будет осмотрено место происшествия, опрошены местные жители. Кроме того, будут изучены документы и состояние канализационной системы медучреждения, их соответствие предъявляемым требованиям, взяты объяснения у должностных лиц администрации могочинской больницы»,— уточняется в сообщении.

Ранее, 1 марта, по поручению прокурора Забайкальского края Максима Ершова краевая прокуратура начала аналогичную проверку действий уполномоченных органов и организаций «по содержанию системы канализации, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также норм законодательства о предупреждении и устранении последствий чрезвычайных ситуаций».

28 февраля и 1 марта региональные СМИ, в частности Chita.ru, разместили сообщения о том, что из канализационного коллектора вблизи хирургического отделения разливается красная жидкость, похожая на кровь.

Влад Никифоров, Иркутск

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