Градсовет Петербурга одобрил проект жилой застройки Мытного двора

Градостроительный совет при правительстве Санкт-Петербурга одобрил архитектурно-градостроительный облик жилого комплекса на территории Мытного двора, разработанный по заказу «Охта Групп» архитектурным бюро «Студия 44». Проект подразумевает строительство четырехэтажного комплекса с подземным паркингом и встроенными коммерческими помещениями с воссозданием исторического облика здания.

«Проект реставрации и воссоздания утраченных зданий представлен на согласование КГИОП, он также выполняется "Студией 44"»,— говорится в сообщении пресс-службы комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

В рамках предложенной концепции на участке площадью 17,3 тыс. кв. м планируется построить 21 тыс. кв. м жилья, включая 14,1 тыс. кв. м в пристроенной части и 6,9 тыс. кв. м в историческом здании. Реализацию проекта планируется разбить на две очереди. Жилые дома будут примыкать к сохранившимся корпусам Мытного двора со стороны улицы Бакунина.

Подробнее о проекте застройки Мытного двора — в материале «Мытный двор заживет элитно».

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