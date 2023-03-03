В Майкопе реконструируют одну из главных улиц города — Хакурате

В адыгейской столице Майкопе планируют реконструировать улицу Хакурате, являющуюся одной из главных в городе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Реконструировать предстоит 6,5 км автодороги по ул. Хакурате от ул. Постовой до ул. Восточной, на время работ улица будет перекрываться короткими участками с организацией объездов. Полностью останавливать движение не планируется, говорится в сообщении.

Реконструкция предусматривает замену дорожного полотна, тротуаров, дорожных знаков и разметки, а также установку освещения. В ходе нее все коммуникации, включая линии электропередач, будут убраны под землю, проложат новую ливневую канализацию. В результате будет устранена угроза подтопления ул. Хакурате и прилегающих улиц в северной части Майкопа.

Дорога будет оснащена системами фото- и видеоконтроля, а также системой управления движением, объединяющей всю светофорную сеть города. Глава республики Мурат Кумпилов также поручил предусмотреть комфортные остановочные павильоны, сохранить зеленые зоны и создать дополнительные парковочные места.

Михаил Волкодав

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