Елена Петрова, операционный директор «Авито.Тех»

Я выросла в семье инженеров. Хотя мои родители сделали все возможное, чтобы дать мне на старте разностороннее образование (был момент, когда я одновременно занималась в общеобразовательной и музыкальной школах, в математическом кружке и еще ходила на английский), в итоге я выбрала техническое образование. Я перешла в физико-математическую школу и впоследствии окончила механико-математический факультет Саратовского государственного университета по специальности «прикладная математика». Параллельно с ним получила второе образование в качестве переводчика. В «Авито» я пришла сравнительно недавно — в августе 2022 года — на должность операционного директора «Теха», а до того более 20 лет работала в других IT-компаниях в России и за рубежом.

Там, где я училась, в ФМШ и техническом вузе, девочки всегда были в меньшинстве. Сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему, и в технические специальности приходит больше девушек, однако говорить о том, что распределение стало 50/50, еще очень рано.

Чтобы изменить текущую ситуацию, воспользуюсь моментом и обращусь ко всем, кто читает наши истории и кто именно сейчас принимает решение о том, идти ли работать в IT, получать ли техническое образовании. Если вам нравятся технические специальности и вы хотите продолжать расти именно в этом направлении,— не сдавайтесь. Верьте в себя, в свой потенциал и в свои силы.

В моем опыте были моменты, когда мне говорили прямо в лицо, что женщина не может быть программистом, а потом брали свои слова обратно.

Ставьте себе амбициозные цели и не бойтесь ошибаться на пути к их достижению. Каждая совершенная ошибка — это возможность получить новый опыт. Через свои ошибки надо пройти, анализировать их и пробовать снова, и здесь совершенно неважно, кто проходит этот путь, мужчина или женщина. Более того, на мой взгляд, у женщин есть очень много качеств, которые с успехом можно использовать именно в IT-сфере. Например, внимательность к деталям, аккуратность и щепетильность, благодаря чему отлично получается тестировать ПО или заниматься системным анализом. А из-за ярко выраженной эмпатии женщина легко станет связующим звеном в любом IT-коллективе.