В Нижнем Тагиле на ГГМ построят детский центр за 450 млн рублей

В Нижнем Тагиле на месте пустыря на Гальяно-Горбуновском массиве в течение двух лет построят детский культурно-образовательный центр, сообщили в пресс-службе мэрии. Реализацией проекта займется МУП «Тагилдорстрой». На создание центра планируется направить более 452 млн руб.

Два корпуса нового центра появятся около физкультурно-оздоровительного комплекса в районе ул. Тагилстроевской. «Проект достаточно сложный, потому что перед нами стояла задача объединить различные по функциям здания в единый комплекс», – рассказал директор МБУ «Тагилгражданпроект» Евгений Малекин.

В центре детей будут обучать музыке, театральному искусству и техническими видами творчества. В первом корпусе расположатся кружки, связанные с современными технологиями.

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