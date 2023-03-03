Имущество обанкротившейся «Краснодарнефтегеофизики» купил крупный застройщик за 161 млн рублей

ООО Специализированный застройщик «Инсити-Строй» стало победителем торгов по продаже имущества АО «Краснодарнефтегеофизика», цена приобретения составила 161,1 млн руб. Информация размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Застройщик приобрел движимое имущества должника в количестве 84 шт.: спецкорпус-конструкторское бюро, трансформаторная подстанция, пристройки, инженерный корпус, административное здание, учебный пункт, ворота и беседки. Также в единый лот входят земельные участки по улице Одесская, 26. Начальная цена имущества составляла 258,6 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края в феврале 2022 года признал банкротом ОАО «Краснодарнефтегеофизика», в отношении него открыто конкурсное производство. С заявлением о признании ОАО «Краснодарнефтегеофизика» несостоятельным обратилось ООО «РН-Краснодарнефтегаз». Внешним управляющим общества утвержден Вячеслав Полушин.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Краснодарнефтегеофизика» зарегистрировано в Краснодаре в 1996 году. Основным видом деятельности являются работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. По итогам 2021 года выручка компании составила 35,2 млн руб., убыток — 61,4 млн руб. Основными учредителями предприятия являются: АО «Приват-Инвест» (23,7% УК), АО «Росное» (38% УК).

ООО «СЗ "Инсити-Строй"» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Основной профиль — деятельность заказчика-застройщика и генподрядчика. Учредитель — Роман Саркисов. Убыток предприятия за 2021 год составил 7,7 млн руб. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, застройщик сдал в Краснодаре во втором квартале 2022 года жилой район «Любимово» (три дома по ул. 1-го Мая).

Тат Гаспарян

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