В конце 2023 года стартует производство обновленной Lada Granta

В конце 2023 года на АвтоВАЗе стартует производство обновленной Lada Granta. Об этом в пятницу сообщил министр промышленности и торговли РФ, председатель совета директоров АвтоВАЗа Денис Мантуров во время открытия серийного производства Lada Vesta NG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Еремин, Коммерсантъ Фото: Алексей Еремин, Коммерсантъ

Серийное производство Lada Vesta нового поколения началось 3 марта. Машины появятся в продаже в мае текущего года.

В августе прошлого года компания АвтоВАЗ приняла решение перенести производство автомобиля Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. Предсерийное производство Lada Vesta NG стартовало 10 февраля.

Андрей Сазонов